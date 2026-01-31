حبس صانع المحتوى شاكر محظور عامين وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة نشر محتوى خادش

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة صانع المحتوى المعروف باسم شاكر محظور، بالحبس لمدة عامين وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وبث محتوى خادش للحياء العام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد رفضت الاستئناف المقدم من البلوجر على قرار حبسه 45 يومًا، في اتهامه بالتورط في غسل أموال تُقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في بث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.

كما كانت جهات التحقيق قد قررت تجديد حبس البلوجر محمد شاكر، الشهير بـ«شاكر محظور»، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه عبر منصة «تيك توك».

وكشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، أن المبالغ المالية التي جرى غسلها من قبل التيك توكر بلغت نحو 100 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أن صانع المحتوى، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وأضافت أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات.

وأكدت وزارة الداخلية أن قيمة عمليات غسل الأموال قُدرت بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.