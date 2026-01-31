مروان عثمان: حققنا نتيجة جيدة أمام يانج أفريكانز وهدفنا التتوج باللقب

أكد مروان عثمان، مهاجم النادي الأهلي، أهمية التعادل أمام يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على أن الفريق كان قريبا من تحقيق الفوز.

وتعادل الأهلي مع مستضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، السبت، على ملعب أماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مروان عثمان: «حققنا نتيجة إيجابية بالتعادل خارج الديار أمام يانج أفريكانز التنزاني، رغم صعوبة المباراة والظروف المحيطة بها، والجميع في النادي هدفه الفوز باللقب».

وأضاف: «المباراة أُقيمت في أجواء صعبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة في تنزانيا، إلى جانب ضغط المباريات.. الفريق قدم أداءً جيدًا خاصة خلال الشوط الثاني وكنا قريبين من تحقيق الفوز في حال استغلال الفرص التي أتيحت».

وتابع: «ضغط المباريات يؤثر بلا شك على أداء الفريق، لكن في ظل هذه الظروف نجح اللاعبون في الخروج بنتيجة التعادل، التي ساهمت في الحفاظ على صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط».

وأتم: «أشكر جماهير الأهلي التي حرصت على التواجد في ملعب أمان بتنزانيا، دعمهم المستمر يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين.. طموحي الفوز بجميع البطولات مع الأهلي، وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال إفريقيا».

وبتعادله في مباراة اليوم عزز الأهلي صدارته للمجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، برصيد 8 نقاط، يليه يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط، ثم الجيش الملكي برصيد نقطتين وبفارق الأهداف فقط أمام شبيبة القبائل.