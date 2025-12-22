عبد الجليل مطالبًا باحترام حسام حسن: انظروا ما فعله الركراكي مع دياز

طالب محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، لاعي المنتخب باحترام قرارات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال عبد الجليل في تصريحات إذاعية: «أطالب لاعبي المنتخب باحترام قرارات الجهاز الفني، سواء عند استبدال أو استبعاد أي لاعب».

وأضاف: «انظروا إلى ما فعله الركراكي مع إبراهيم دياز في مباراة المغرب، حيث تم استبداله بشكل طبيعي، دون أي اعتراضات أو خروج عن النص، رغم أن دياز يلعب في ريال مدريد، أحد أكبر أندية العالم».

وأتم: «أتمنى مشاركة أحمد فتوح أساسيًا أمام زيمبابوي، وأرى أن هناك تركيزًا شديدًا من لاعبي المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي، وهي حالة جيدة».