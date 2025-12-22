اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بمدخل حلب الشمالي، ما دفع العشرات من الأهالي إلى النزوح.

وظهرت مشاهد متداولة للاشتباكات بين الجيش السوري وقسد في حلب بعد استهداف الحاجز، بحسب قناة العربية.

فيما ذكرت قناة "الإخبارية" السورية، أن "قناصة من قسد استهدفوا حاجزا للأمن الداخلي شمال حلب"، ما أسفر، بحسب تقارير إخبارية، عن إصابة عنصرين من قوات الأمن الداخلي بجروح متفاوتة.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن السلطات قررت إغلاق طريق حلب - غازي عنتاب بعد هجوم قسد.

فيما حملت قسد، حكومة دمشق مسئولية الاشتباكات في حلب، بينما تحدثت وكالة "سانا" عن "نزوح عشرات العائلات من محيط حي الليرمون بعد الهجوم.

سياسيًّا، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، عقب محادثات في دمشق، إن قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد ليس لديها نية فيما يبدو لدفع عملية اندماجها ضمن هياكل الدولة ‍السورية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك ‍مع نظيره ‍السوري أسعد الشيباني، ‌أوضح فيدان أنه من ‍المهم أن تتوقف هذه القوات عن كونها عقبة أمام ‌وحدة سوريا، موضحًا أن التنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية وإسرائيل ‍يشكل عقبة أمام تنفيذ اتفاق الاندماج.