الإمارات تدين استهداف تركيا بصاروخ إيراني مؤكدة إنه تهديد لاستقرار المنطقة

أدانت الإمارات "بشدة محاولة الاستهداف الغادر لتركيا بصاروخ باليستي إيراني للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع"، حيث نجحت الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في اعتراضه وتدميره بعد دخوله الأجواء التركية.

واعتبرت أن "هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا لسيادة الدول، وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن "استمرار استهداف الدول أمر مدان بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويشكل تصعيدا مرفوضا ويزيد من حدة التوتر في المنطقة".

يشار إلى أن الإمارات تتعرض لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية بلغ عددها أكثر من 1400 استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.