أطباء بلا حدود: نتعرض لاعتداءات إسرائيلية ونواجه ضغوطا شديدة لإنهاء عمل المنظمة في غزة

قالت باسكال كواسار منسقة الطوارئ بمنظمة أطباء بلا حدود في غزة، إن هناك خروقات وتعديات إسرائيلية تستهدف عمل المنظمة في قطاع غزة، مع ضغوط شديدة لإنهاء نشاطها.

وأضافت خلال مداخلة عبر برنامج "منتصف النهار" الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الإجراءات قد تكون قانونية وفقاً للقوانين الإسرائيلية، لكن السؤال الأهم يكمن في تأثيرها على متلقي الرعاية الصحية في غزة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها السكان.

وأوضحت أن تسجيل المنظمة مع السلطات الإسرائيلية سارٍ حتى نهاية العام الجاري، كما أنه لا توجد معلومات واضحة حول إمكانية استمرار عمل المنظمة بدءا من يناير المقبل، بسبب نظام تسجيل جديد فرضته السلطات الإسرائيلية على المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة والضفة الغربية وشرق القدس.

وأكدت أن المنظمة لا تعرف بعد ما إذا كان سيتم السماح لها بالتسجيل ضمن النظام الجديد، موضحة أن عدم الحصول على التفويض يعني عدم القدرة على إدخال المساعدات أو تقديم الخدمات الصحية في المناطق الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يثير قلقاً كبيراً لدى العاملين بالمنظمة، لما له من أثر مباشر على المتضررين من النزاعات والحروب الذين يعتمدون على هذه الخدمات الحيوية.

