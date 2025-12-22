أماني السويسي تحصد جائزة التميز عن لعينيك حنيت بدار الأوبرا المصرية

حصدت الفنانة أماني السويسي جائزة التميز عن أغنيتها «لعينيك حنيت»، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان سوبر ستار العرب، الذي أُقيم مساء أمس السبت بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من كبار الفنانين في مصر والوطن العربي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، والأطباء، والأكاديميين، وصنّاع التأثير المجتمعي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكانت أماني السويسي، طرحت كليب أغنية «لعينيك حنيت» في فبراير الماضي، وحقق نجاحًا لافتًا على المستويين الجماهيري والفني، حيث تعاونت خلاله مع المخرج زياد خوري. الأغنية من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وعلى هامش التكريم، وجّهت أماني السويسي كلمة شكر على المسرح للقائمين على مهرجان سوبر ستار العرب، كما أعربت عن امتنانها لجمهورها في مصر، مؤكدة اعتزازها بهذا التكريم الذي يأتي من مصر، التي وصفتها بأنها حاضنة الإبداع والمواهب العربية.