مستوطنون يهاجمون منازل في بلدة بيت أمر تحت أنظار جنود الاحتلال

أفاد الناشط الإعلامي محمد عياد عوض بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت، عصر اليوم الاثنين، عددًا من منازل الفلسطينيين في منطقة خربة القط جنوب بلدة بيت أمر، المحاذية لمستوطنة «كرمي تسور»، وذلك بينما كان الأهالي داخل منازلهم، وتحت أنظار جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الاعتداء، أُصيب المواطن عمر خليل سلمان صبارنة (62 عامًا) برضوض وكدمات، عقب تعرضه للضرب من قبل المستوطنين. ورغم وضوح الاعتداء، أقدم جنود الاحتلال على اعتقال اثنين من أبناء المنطقة، هما محمود إبراهيم عبدالفتاح صبارنة (47 عامًا)، وإبراهيم محمد إبراهيم صبارنة (30 عامًا)، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة، بحسب ما أفادت وكالة «معا» الفلسطينية.

وتشهد منطقة خربة القط اعتداءات متكررة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في محاولة لإجبار الأهالي على ترك منازلهم وأراضيهم، وسط حماية وتواطؤ من قوات جيش الاحتلال.