رأى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العالم يشهد نهاية حقبة تاريخية، قائلا إن «العالم يتغير، وما عشنا فيه طيلة الـ 30 و الـ 40 سنة الماضية يتغير بكل قواعده».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر»: «عشنا في عصر العولمة الذي استفدنا منه جميعًا، والذي كان يقوم على الحدود المفتوحة، والاستثمار في أي مكان، والإنتاج بأقل تكلفة ممكنة».

وأضاف أن: «في تصوري، العولمة فصل وانتهى والفصل الجديد مختلف، العالم اليوم وعلى مدار السنوات العشر الماضية يتغير تماما».

وأشار إلى ارتباط العولمة دائما بالسياسة، مؤكدا أنها ارتبطت بعالم القطب الواحد الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة اقتصاديًا منذ خمسينيات القرن الماضي.

ورأى أن المرحلة المقبلة «مرحلة القطبين» مع دخول الصين كقوة اقتصادية هائلة في جميع المجالات إلى جانب الولايات المتحدة.

وأكد أن العنوان الرئيسي للفصل الجديد الذي نعيشه «كيف سيتعايش هذان القطبان؟»، مشددا أن هذا العالم المتغير يخلق فرصًا واعدة للدول القادرة على إثبات جدارتها.

وقال: «الدول التي ستظهر قدرتها التنافسية في القدرات الصناعية، وتمتلك بنية تحتية قوية وتكلفة إنتاج متميزة، ستتمكن من جذب ونقل سلاسل الإنتاج إليها».

وأوضح أن العالم بعد جائحة كوفيد 19 أصبح يبحث عن مناطق إنتاج قريبة من الأسواق الكبرى، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بموقع متميز تتوسط ثلاث قارات، وتجاور السوق الأوروبي، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة إلى السوق الإفريقي والمنطقة العربية.