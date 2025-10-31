أعلنت السلطات الاتحادية الأمريكية يوم الخميس عن توجيه اتهامات ضد 20 شخصا، من بينهم 14 من ضباط إنفاذ القانون الحاليين أو السابقين في دلتا ميسيسيبي، بدعوى أن الضباط تلقوا رشاوى لتوفير ممر آمن لأشخاص يعتقد أنهم مهربو مخدرات.

وشمل التحقيق الذي استمر لسنوات مقاطعات متعددة في منطقة دلتا ميسيسيبي وتينيسي بميسيسيبي. وكان من بين الذين ألقي القبض عليهم اثنان من مأموري المقاطعات في ميسيسيبي، وهما: ميلتون جاستون، مأمور مقاطعة واشنطن، وبروس ويليامز ، مأمور مقاطعة همفريز.

وقالت السلطات في مؤتمر صحفي إن بعض الرشاوى وصلت إلى ما بين 20 ألف دولار و 37 ألف دولار.

وقال المدعي العام الأمريكي كلاي جوينر: "إنها خيانة ضخمة تماما للثقة العامة".

وأكد مأمور مقاطعة صن فلاور في ميسيسيبي، جيمس هايوود، اعتقال نائبه مارفين فلاورز صباح يوم الخميس. وقال هايوود إن فلاورز عمل في القسم لمدة 13 عاما.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان لدى فلاورز أو الآخرين محامون يمكنهم التعليق نيابة عنهم.

وواجهت العديد من وكالات إنفاذ القانون ومأموري المقاطعات في ميسيسيبي تدقيقا اتحاديا في السنوات الأخيرة.