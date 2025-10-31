هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية

أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث القوات المسلحة بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل لأداء مهام مؤقتة في ممفيس وبالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية، وقد تستمر هذه المهام حتى الخريف المقبل، وفقا لمذكرة صدرت هذا الأسبوع واطلعت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس(ا ب).

وكتب هيجسيث في مذكرة مؤرخة يوم الاثنين الماضي أرسلت إلى جميع الأفرع الأربعة ورئيس هيئة الأركان المشتركة: "أوجهكم إلى تحديد ما مجموعه 48 محاميا و 4 مساعدين قانونيين من داخل إدارتكم العسكرية ممن قد يكونون مناسبين للانتداب" إلى وزارة العدل للعمل كمساعدين خاصين للمدعين العامين الأمريكيين.

ويبدو أن المذكرة هي أحدث محاولة لإرسال محامين عسكريين ومدنيين يعملون في البنتاجون إلى وزارة العدل، وهذه المرة لتأمين موظفين لمكاتب تقع على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة أو حيث تجري عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية.

وفي الشهر الماضي، وافق البنتاجون أيضا على إرسال ما يصل إلى 600 محام عسكري إلى وزارة العدل للعمل كقضاة هجرة مؤقتين في إطار جهد منفصل. وقد زادت إدارة ترامب من استغلال الجيش لدعم حملتها على الهجرة، بدءا من الانتشار على الحدود الجنوبية إلى الانتشار في عدة مدن أمريكية.