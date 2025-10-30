متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أكثر من 40 رئيسًا من رؤساء العالم، سيحضرون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، السبت المقبل، بالإضافة لعدد من الوزارء وكبار المسئولين الدوليين.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تستعد لحفل الافتتاح منذ عامين؛ وتسعى لتقديمه على أعلى مستوى، منافسًا موكب المومياوات الملكية، موضحًا أن فقرات الحفل ستعكس تاريخ الحضارة المصرية.



وأشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بجانب الجهات المعنية الأخرى أمام مسئولية تجهيز برنامج الحفل، بداية من ترتيبات استقبال المدعوين، قبل بداية الحفل حتى نهاية فقرات حفل الافتتاح.

وتابع أن اليوم التالي لافتتاح المتحف سيكون مخصصًا لرؤساء الدول ومرافقيهم الراغبين في زيارة المتحف، مشيرًا إلى أن هيئة المتحف ستعلن عن موعد فتحه رسميًا للمواطنين لاحقًا.



وأشار إلى أنه بالإضافة لتغطية القنوات المصرية والعالمية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، فإن رئيس الوزراء وجه وزارة الخارجية بسفرائها وقناصلها، لوضع شاشات في أنحاء السفارات والقنصليات لبث حفل الافتتاح مباشرة للجالية المصرية في الخارج أو للمواطنين الأجانب الراغبين في مشاهدة الحفل.



وشدد على ضرورة استعداد المحافظات المعنية بالحفل (القاهرة والجيزة والقليوبية) لضمان سلاسة عملية الافتتاح، مضيفًا أن باقي المحافظات مسئولة عن وضع شاشات في الميادين العاملة لبث الحفل للمواطنين.