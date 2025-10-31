وصف المهندس المعماري مارتن بيست، المستشار التصميمي لإعداد مخطط الرئيسي لمعارض المتحف المصري الكبير، شعوره مع اقتراب موعد الافتتاح السبت المقبل بأنه «شيء لا يصدق»، مشيرا إلى أن رحلته مع هذا الحلم بدأت منذ عام 2004.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC » المذاع عبر فضائية «DMC» مساء الخميس، أن على الرغم من «الكثير من التطورات» التي طرأت على التصميم على مر السنين، فإن «العناصر الأساسية بقيت كما هي».

وكشف عن سبب فوز تصميم شركته، قائلا: «المبنى معقد، لكنه التصميم سهل الشرح، يمكنك أن تشرح فكرته في 10 ثوان، ولهذا السبب فزنا».

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي كان إيجاد طريقة لربط الأفكار والموضوعات عبر العصور والأسر المختلفة للحضارة المصرية الممتدة لآلاف السنين، موضحا أن التصميم اعتمد على ثلاثة محاور تم تتبعها عبر مختلف العصور التاريخية.

وعبر سعادته وتطلعه لرؤية «كل قاعات العرض مفتوحة» أمام الجمهور، مؤكدا أن التصميم كان مرنًا لاستيعاب كل التقنيات الحديثة.