خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
الأربعاء 5 نوفمبر 2025
5:02 م القاهرة
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
الحكومة توافق على تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل
الأوقاف تنظم صالون «محبة الوطن» حول مخاطر إدمان السوشيال ميديا
الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس أركان الدفاع الأسباني لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري
الداخلية تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
شراكة إسبانية- عُمانية جديدة لتعزيز الاستثمار والتعاون في القطاعات الحيوية
فلسطين: طرح إسرائيل مناقصتين لبناء وحدات استيطانية يقوض حل الدولتين
فوز زهران ممداني بانتخابات نيويورك.. كاتبة أمريكية: هيمنة أصحاب المليارات على السياسة ليست قدرا محتوما
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
عمر جابر: الزمالك مر بظروف أصعب ولدينا ثقة الفوز
يورتشيتش: مباراة الزمالك وبيراميدز ديربي.. ولا أقلق من التحكيم
أحمد الشناوي: تفوق الزمالك علينا في السابق كان لظروف خاصة.. وجئنا من أجل التتويج بالسوبر
رأي
فن
28 مشروعًا تشارك في الدورة الثامنة لورشات الأطلس بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش
مصر تحصد جوائز الدورة الثانية من مهرجان FS-film الأفلام القصيرة جدا
عفاف مصطفى تعلن مشاركتها في أحداث مسلسل كارثة طبيعية
اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ10 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مال وأعمال
أعمال
مواطن
تحديات الاقتصاد الأزرق على طاولة المنتدى العربي للأرض المناخ بمدينة شرم الشيخ
العمل: إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج لمخالفتها أحكام القانون
الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل عام 2024
حوادث وقضايا
تجديد حبس شاكر محظور 45 يوما في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
المحكمة في حيثيات حبس ميدو شهرا بتهمة سب البنا: منشوراته لم تكن بغرض النقد الرياضي
سبق تداولها بين 2013 و2016.. مصدر أمني يوضح حقيقة وجود ممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة والزعم بأنها حالية
لحضور المتهمة الأولى.. تأجيل محاكمة طالبات مشاجرة مدرسة التجمع لـ11 نوفمبر
تليفزيون
مصمم أفلام حفل افتتاح المتحف الكبير: نقلنا المشاهد إلى الحقبة الفرعونية بأسلوب بصري مبهر
مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام
أسامة كمال: لولا جهود مرقص باشا حنا لما كنا نحتفظ بكنوز توت عنخ آمون كاملة
إبراهيم عيسى: مصطلح «الضيوف» لا وجود له في أي قانون.. هناك مقيمون شرعيون وغير شرعيين فقط