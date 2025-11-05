فرانشيسكا ألبانيز: إسرائيل تواصل الإبادة بغزة وتعتبر الاتفاق مجرد مزحة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إن قتل أكثر من 200 فلسطيني بغزة يعني أن إسرائيل تعتبر الاتفاق "مجرد مزحة".

وأضافت في تصريحات متلفزة ونقلتها وكالة شهاب، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تواصل بإصرار ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأشارت ألبانيز إلى أن إسرائيل تستخدم العنف الجنسي سلاحاً لترهيب الفلسطينيين وتعذيبهم.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياسة ممنهجة لتدمير مظاهر العمران في قطاع غزة، من خلال عمليات النسف المتكررة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح قاسم، أن الاحتلال يستكمل بهذه السياسة حرب الإبادة التي شنها على غزة منذ السابع من أكتوبر، مستغلاً الصمت الدولي المريب تجاه ما يجري على الأرض.

ولفت إلى أن ما يقوم به الاحتلال يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ويستلزم موقفًا واضحًا وحازماً من جميع الأطراف المعنية، لوقف هذه الممارسات العدوانية التي تقوض فرص التهدئة والاستقرار.

وأكد قاسم أن استمرار العدوان تحت غطاء التهدئة يُظهر أن الاحتلال لا يلتزم بأي اتفاقات، ويستمر في ارتكاب جرائم بحق المدنيين ومقومات الحياة في قطاع غزة.