أسامة كمال: أتمنى من منظومة كرة القدم التعلم من اتحاد اليد «اللي رافع راسنا»

أشاد الإعلامي أسامة كمال بالأداء التاريخي لمنتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعدما خسر أمام ألمانيا بفارق هدف واحد في المباراة النهائية بنتيجة 44-43.

وقال كمال، في برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، إن المنتخب قدّم بطولة بطولية ومستوى يليق بمصر، مؤكدًا أن هؤلاء اللاعبين يمثلون كنزًا يجب الحفاظ عليه والاستثمار فيه، لأنهم المستقبل الحقيقي لمنتخب مصر الأول.

وأضاف أن اتحاد كرة القدم بحاجة إلى التعلم من اتحاد كرة اليد في كيفية بناء منتخبات ناشئين تمتلك روحًا وقتالية حقيقية، مشيرًا إلى أن اتحاد اليد نجح في نشر اللعبة ورفع اسم مصر بين القوى الكبرى عالميًا.

وتابع في رسالة لمنظومة كرة القدم: " بدل ما نقعد نشتكي ونقول ليه المغرب سبقانا في الكورة، نبدأ احنا نشتغل بضمير زي اتحاد اليد اللي رافع راسنا.. وخلى اسم مصر من القوى الكبيرة فى اللعبة".