وزير الخارجية: ندير علاقتنا مع إيران وتركيا من منظور حسن الجوار

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تدير علاقاتها مع إيران وتركيا من منظور حسن الجوار، ومحاولة التوصل إلى حلول سياسية لأي مشكلات قائمة، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها انطلاقًا من مبدأ تعزيز المكاسب للجميع.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن العلاقات المصرية – التركية تاريخية، وشهدت زخمًا بعد التوقيع على اتفاق إقامة مركز استراتيجي تنسيقي بين البلدين يرأسه الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلن أنه يعتزم زيارة تركيا خلال أيام، لعقد لجنة مشتركة للتحضير للاجتماع المقبل، والإشراف على كل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، إضافة إلى التحضير للاجتماع الثاني على مستوى القمة في القاهرة، بمشاركة الرئيسين السيسي وأردوغان.

وأوضح أنها المرة الأولى التي يتم فيها التنسيق المباشر بين البلدين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، مشددًا على أهمية دور تركيا فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ.

وأشار إلى أن البلدين يهدفان إلى مضاعفة التبادل التجاري بينهما للوصول إلى 15 مليار دولار، إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات التركية في مصر، قائلًا إن «تركيا واحدة من أكبر المستثمرين في مصر».

وعن مسألة تبادل السفراء مع الجانب الإيراني، أجاب: «العلاقات مع إيران تتطور، وهناك زيارات متكررة، ولقاءات بين الرئيسين واتصالات دورية ومستمرة بين الجانبين، فالهدف الأساسي خفض التصعيد في المنطقة».

ولفت إلى أن مصر تحاول تجنيب المنطقة اندلاع أزمة جديدة، محذرًا من أن «قصف المنشآت النووية في إيران كاد أن يقود المنطقة إلى أتون حرب شاملة».

وأفاد بأن مصر مهتمة باستئناف مسار التفاوض بالملف النووي الإيراني من منطلق حرصها على أمن واستقرار المنطقة وخفض التصعيد.