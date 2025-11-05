وزير الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونيسكو «أخذ بالثأر»

وصف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن فوز الدكتور خالد العناني، بمنصب مدير عام اليونيسكو، بأنه «أخذ بالثأر»، بسبب الظلم التاريخي الذي وقع على مصر والعرب وإفريقيا في هذه المسألة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن عدم حصول أي عربي على المنصب يعد ظلمًا للحضارة العربية والإسلامية، فضلًا عن أنه ظلم للحضارة المصرية العظيمة.

وثمن فوز الدكتور العناني بالمنصب «باكتساح»، بعد حصوله على 55 صوتًا من أصل 57، مؤكدًا أن «الأمر لم يحدث في تاريخ اليونيسكو في أي انتخابات على مدار 80 عامًا».

وأكد أن فوز المرشح المصري يأتي تقديرًا لمصر والحضارة المصرية والعربية والإسلامية والإفريقية، وأيضًا للرئيس السيسي والدور الذي يقوم به وتقوم به مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تلقى خبر فوز العناني بسعادة بالغة، موضحًا أن الرئيس كان حريصًا على متابعة نتيجة الانتخابات هاتفيًا.

وأوضح أن مصر قدمت كل ما يمكن تقديمه لدعم المرشح المصري، كما أن الرئيس لم يبخل بشيء، ودعا إلى دعم «العناني» خلال زياراته واتصالاته مع قادة الدول.

وأفاد بأن الرئيس وجه كل أجهزة الدولة بتقديم كل الدعم الممكن للمدير العام الجديد عند توليه مهام منصبه، معقبًا: «لابد أن نفخر ونعتز ونسعد سعادة بالغة كمصريين وعرب وأفارقة بالنجاح في الحصول على هذا المنصب الدولي».

وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن مصر لن تتوقف ولن يهدأ لها بال حتى تسترد جميع القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير شرعية من الدولة.

ونوه أن الغرب كان يتندرون في السابق على مصر ويصفون متاحفها بـ«المخازن»، مختتمًا: «في عهد الرئيس السيسي افتتحنا ما لا يقل عن 10 متاحف في مختلف المحافظات، والتي توجت بدرة المتاحف المتحف المصري الكبير».