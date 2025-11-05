القبض على سائق دهس شابًا بدراجته النارية في ستيفانو وفرّ هاربًا

تمكَّن ضباط مباحث الإسكندرية، مساء الثلاثاء، من ضبط سائق السيارة الملاكي المتهم بالتسبّب في حادث التصادم الذي وقع بمنطقة ستيفانو على طريق الكورنيش، وأسفر عن مصرع شاب كان يستقل دراجة نارية، نتيجة السرعة الزائدة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، وبانتقال رجال الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبيَّن من المعاينة والفحص المبدئي أن قائد الدراجة النارية فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة، فيما لاذ سائق السيارة بالفرار.

وبتقنين الإجراءات، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث، أمكن تحديد لوحات السيارة الهاربة «ماركة ج»، وبتتبّع خط سيرها تم ضبطها والتحفظ عليها وعلى قائدها. وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.