استقالة رئيس شركة البريد اليوناني بعد احتجاجات على إغلاق الفروع

ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الثلاثاء أن إغلاق 204 فروع في شركة "البريد اليوناني" اليونانية الخاسرة، والمعروفة باسم "إلتا"، كلف رئيس الشركة وظيفته.

وذكرت الصحيفة أن جريجوريس سكليكاس قدم استقالته بعد أن اكتشف العديد من العملاء أمس الاثنين أن مكتب البريد المحلي الخاص بهم قد أغلق خلال الليل، مما أثار انتقادات شديدة.

وعلى الرغم من الاستقالة، لا تزال الحكومة متمسكة بخطتها لإغلاق خمس فروعها التي يزيد عددها قليلا عن ألف فرع.

وكان سكليكاس قد أعلن عن عمليات الإغلاق يوم الجمعة الماضي في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة. وبحلول يوم الاثنين، تم إغلاق أول 46 موقعا لشركة "إلتا"، خاصة في أثينا وثيسالونيكي. ثم وجد الموظفون والعملاء أنفسهم في مواجهة أبواب مغلقة.

كما بدت الحكومة متفاجئة، حيث أبلغ رئيس شركة البريد الوزارة المعنية عبر الفاكس، وفقا للتقارير، ويبدو أن الرسالة ضلت الطريق.

وفي خطاب استقالته، دافع سكليكاس عن نفسه، فكتب أن الشركة تعرضت للإهمال وأجبرت على العمل بأجهزة عمرها 30 عاما وبنية تحتية رقمية غير كافية.