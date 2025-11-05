نفى المطرب مسلم الشائعات التي ترددت حول قيام فرقته بوقفة احتجاجية أمام نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن هذا الفعل لا يمكن أن يصدر عنه لأنه شخص متعلم.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON E»، مساء الثلاثاء، أن أحد أصدقائه الصحفيين تواصل معه لمرافقته للنقابة لنشر خبر إعادة قيده، وتفاجأ بوجود عدد كبير من الصحفيين بانتظاره، موضحًا أن أحد أعضاء فرقته تواصل معه للعودة بسبب الأحداث أمام النقابة.

ونوه أن سوء الفهم الذي حدث اليوم منعه من إعادة قيده بالنقابة، والحصول على تصريح العمل، بعد أن حل مشكلته مع شركة إنتاج معروفة، وفسخ عقده معها.

وأوضح تفاصيل مشكلته مع نقابة المهن الموسيقية، قائلًا: «وقعت عقدًا مع أحد المنتجين وأنا قاصر وهو ظلمني وأنا صغير، لذلك توجهت إلى شركتي إنتاج بعدها، وحليت بالفعل المشاكل المترتبة على تعدد العقود ولكن النقابة رفضت إعادة قيدي».

وأكمل: «أنا متوقف منذ سنة وبيتي مخروب، والناس اللي معايا كلها مش لاقية تاكل، وحياتي كلها بايظة، ومفيش حد حاسس بيا، علشان مبيردوش عليا، من أول مصطفى كامل وابنه لكل النقابة، أنا جالي جلطة في دراعي من الزعل».

من جانبه علق نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، على تصريحات المطرب مسلم، قائلًا: «كلامه كله كذب».

ولفت إلى أن مشكلة مسلم ممتدة منذ أيامه الأولى كنقيب، مؤكدًا أنه لم يعلم بتفاصيل واقعة اليوم إلا متأخرًا بسبب انشغاله بمهام أخرى خارج النقابة.

وتابع أن الشئون القانونية بالنقابة تواصلت معه لإبلاغه بوجود ووقفة احتجاجية بدون تصريح من وزارة الداخلية، وأنه وجه بالتعامل معها وفق اللوائح، مضيفًا: «أنا كمصطفى كامل مقدرش أعمل مظاهرة من غير تصريح من الوزارة».

وأوضح أن المطرب تواصل معه للشكوى بشأن تعرضه للابتزاز من بعض العاملين في النقابة، مضيفًا أنه شّرع قانونًا خاصًا - القرار الصادر في 2022 بشأن مطربي المهرجانات والذي اشترط عليهم التوقف عن استخدام الألفاظ البذيئة، الغناء مع فرقة موسيقية تضم 12 عضوًا، والحصول على موافقة النقابة للعمل بالخارج - للسماح له بالحصول على عضوية النقابة، وممارسة عمله بشكل رسمي.

وأشار إلى أن النقابة تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوي من مختلف المحافظات بخصوص عدم التزامه، خلال أقل من 15 يومًا من عضويته بها، معلقًا: «أنا جبت لنفسي جريمة لما دخلتك».

وتابع أن الشركات التي تعاقد معها مسلم ولم يلتزم بالتعاقد كانت ضمن المشتكين، موضحًا أنه نصحه بالالتزام وتسوية أموره، لأنه لا يزال «في بداية العمر»، بعدما زاره في بيته بوساطة من أحد زملائه.