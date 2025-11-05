صلاح يحقق إنجازا تاريخيا في ليلة الانتصار على ريال مدريد

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نادي ليفربول، بعدما حقق رقمًا مميزًا خلال فوز فريقه على ريال مدريد بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، خاض محمد صلاح مباراته رقم 200 على ملعب آنفيلد منذ انضمامه إلى صفوف الريدز في صيف عام 2017، في إنجاز يعكس استمراريته وتأثيره الكبير داخل الفريق على مدار المواسم الماضية.

ورغم غيابه عن التسجيل أمام ريال مدريد، قدم صلاح أداءً قويًا وساهم بفعاليته وتحركاته في تحقيق الفوز الثمين، مؤكدًا مجددًا قيمته الكبيرة داخل منظومة المدرب يورجن كلوب.

يُذكر أن ليفربول رفع رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في المجموعة، بعد أداء مميز حسم به قمة آنفيلد أمام حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة.