الطالبة سما في التحقيقات بعد حبس المتهمتين بالاعتداء عليها: أغمى عليا من الضرب وطنط قالت جسمها جاب دم

المتهمتين ينكران واقعة الاعتداء أمام التحقيقات.. والطالبة المجني عليها: "المتهمة كانت بتعايرني إن عايدة السنة"

حصلت "الشروق" على التحقيقات في واقعة الاعتداء على الطالبة "سما"، أمام مدرسة بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة، وذلك في القضية التي تحمل رقم 12741 لسنة 2025 جنح الطالبية.

وأصدرت محكمة جنح الطالبية أمس الإثنين، حكمًا بمعاقبة سيدة وابنتها بالحبس شهرين، بتهمة الاعتداء على طالبة أمام مدرسة في منطقة الطالبية، في الواقعة المعروفة بـ "الاعتداء على الطالبة سما"، وتضمن الحكم كفالة المتهمتين ألف جنيه لكلًا منهما لوقف تنفيذ الحكم لحين الاستئناف عليه.

يذكر أن القضية متهم فيها طفلين أخرين للسيدة المتهمة الأولى، هما "نورهان" زميلة المجني عليها "سما"، و"أدهم" ولا تزال نيابة الطفل تباشر التحقيقات، لكونهما لم يتجاوزا الـ 18 عامًا.

- اتهامات النيابة العامة

وأسندت التحقيقات للمتهمتين، انهما في يوم 25 سبتمبر الماضي تعدو على الطفلة "نجاح رضا" المعروفة بـ "سما"، بالسب والشتم والضرب واحداث اصابتها، عبارة عن سحجات وخدوش بالوجه وجروح سطحيه، وكدمات متفرقه بالزراع الأيسر والرقبه اليسري واليد، وذلك بسب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

- أقوال الطفلة سما المعتدي عليها

وقالت الطالبة سما المجني عليها في التحقيقات، أن قبل الواقعة بيوم وخلال خروجها من المدرسة بمنطقة الطالبية بعد انتهاء اليوم الدراسي، كانت تسير الطالبة "نورهان" وصديقتها بالطريق يدرسان بذات المدرسة، تفاجئت بصديقة "نورهان" تبلغها بأن "نورهان" تعايرها بفشلها في السنة الدراسية الماضية.. "نورهان بتقول عليكي إنك عايدة السنة".

وتابعت الطفلة المجني عليها ان عقب ذلك نشبت مشادة كلامية بينها والطالبة "نورهان"، تطورت لمشاجرة، تدخل فور ذلك اصدقائهما، وتم فضها، لكن الطفلة المتهمة توعدت لها قائلة.. "انتي بكرة مش هتشوفي الشمس" – حسبما جاء بأقوال الطفلة المجني عليها في التحقيقات.

وأشارت أن اليوم التالي تفاجئت بشقيقة "نورهان" الكبرى –المتهمة الثانية- تخبرها بأنها تريد التحدث معها، خارج المدرسة، وقتها ظنت أن هذه طالبة بالمدرسة، ولم تشعر بالغدر.

وتابعت: أنها عقب خروجها بالمدرسة تفاجئت بهذه الفتاة تمسك بها "وتقول لها "انتي جيتي على أختي وأنا محدش يجي على أختي" وتفاجئت وقتها بالتعدي عليها من باقي المتهمين في القضية.

وأوضحت أن الأم كانت بحيازتها عصا خشبية "شوم" وتعدت على ساقها وابنائها تعدوا عليها بالضرب في أماكن متفرقة بالجسد، حتى فقدت الوعي.. "دوخت وأغمي عليا من الضرب".

ولفت الطفلة سما المعتدي عليها، أنها حاولت التواصل مع والدتها لكن لم تسطيع، بعد أخذ هاتفها والتعدي عليه، مشيرة أن الأم بعد التعدي عليها قالت لابنائها "سبوها وشها جاب دم".

وكشفت الطفلة أن عقب التعدي عليها وفرار المتهمين من مسرح الجريمة، وصلت الأجهزة الأمنية وتم نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف "عمو الظابط وداني المستشفى".

- أقوال الطالبة المتهمة صديقة المجني عليه

في المقابل أنكرت الطالبة "نورهان" البالغة من العمر 16 سنة، تعديها على الطالبة "سما" أمام تحقيقات النيابة العامة، قائلة، بأن يوم الواقعة تفاجئت بـ "سما" تتنمر على حجابها "قالت ليا هو دا حجاب اللي لبساه"، مشيرا إلى أن عقب ذلك نشبت مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة، وأن الطالبة سما تعدت على صديقتها بالضرب، مرددة"انا معملتش حاجة أنا بلغت ماما وأختي وكنت هبلغ مديرة المدرسة".

- أقوال الأم المتهمة في القضية

فيما انكرت الأم المتهمة فاطمة محمد، ربة منزل، أمام تحقيقات النيابة العامة، تعديها على الطفلة سما.. قائلة "اللي حصل إن انا عرفت إن بنتي وهى خارجة من المدرسة اللي اسمها سما رخمت عليها وضربتها هي وصاحبتها فأنا روحت، معاها تاني يوم علشان أتابع بنتي وهي خارجة من المدرسة، لقيت أربع بنات ومن ضمنهم سما وصاحبة نورهان، منعرفهاش، راحو اتخانقو مع بعض ولقيت سما بتضرب في نورهان فروحلتها بقولها انت بتضربي نورهان ليه ويزعق معاه لقيتها ماسكة التليفون بتكلم مامتها روحت واخدة منها، وكلمت مامتها "قولت ليها أنا هاخد حق بنتي" وبعد كدا حاولنا نفض المشاجرة بينهمما، لكن معرفناش وبعد كدا تم القبض علينا".

- أقوال الأبنة الكبرى

وأيدت سلمى علاء، 21 عامًا، الابنة الكبرى شقيقة "نورهان" والمتهمة في القضية، أقوال والدتها، وانها لم تعدي على الطفلة سما هى ووالدتها، وانها تواجدت أمام المدرسة، لفض المشاجرة وعدم الاعتداء على شقيقتها مرة أخرى بعد علمها بالمشاجرة.

كما أنكر "أدهم علاء" شقيق الطفلة "نورهان" يبلغ من العمر 12 عامًا تعديه على الطفلة سما، وأنه تواجد مع والدته وشقيقتيه خوفاً عليهما من المشاجرة.