تواصل الاقتراع بولايات أميركية وممداني الأوفر حظا بنيويورك

يواصل الناخبون الأميركيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات ذات أهمية سياسية كبيرة، يختار فيها الناخبون حاكمين لولايتي نيوجيرسي وفرجينيا، وعمدة لمدينة نيويورك.

ففي ولايتي نيوجيرسي وفرجينيا الأميركيتين سيكون ما ترسو عليه اتجاهات الناخبين بمثابة مقياس لرد فعل الناخبين الأميركيين مبكرا على فترة الأشهر التسعة التي قضاها الرئيس دونالد ترامب في الحكم.

وفي السباق على رئاسة بلدية مدينة نيويورك، يواجه المرشح الديمقراطي زهران ممداني -وهو اشتراكي يبلغ من العمر 34 عاما- الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو (67 عاما) والذي يخوض الانتخابات كمستقل.

وكشفت الحملة الانتخابية في المدينة عن انقسامات بين الأجيال والأيديولوجيات في الحزب الديمقراطي في الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى إعادة رسم صورته المتضررة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقرر الناخبون في ولاية كاليفورنيا، ما إذا كانوا سيمنحون المشرعين الديمقراطيين سلطة إعادة رسم خريطة الولاية في الكونغرس، مما يوسّع نطاق معركة على المستوى الوطني حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يمكن أن تحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب الأميركي بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وتغلق صناديق الاقتراع في فرجينيا أولا في الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00.00 بتوقيت غرينتش)، تليها نيوجيرسي ونيويورك وكاليفورنيا.

اختبار أيضا للديمقراطيين

وسيتابع الديمقراطيون تحديدا نتائج اليوم الثلاثاء بعناية لأن الحزب خارج السلطة في واشنطن ويكافح من أجل التوصل إلى توافق في الآراء على أفضل مسار لاستعادة نفوذه السياسي.

ومما يؤكد المخاطر التي يتعرض لها الديمقراطيون، ترأس الرئيس السابق باراك أوباما -الذي لا يزال الشخصية الأكثر شعبية في الحزب- تجمعات انتخابية في نيوجيرسي وفرجينيا بمطلع الأسبوع، حيث حث الناخبين على انتخاب الديمقراطيين لمواجهة ما وصفه "بالخروج على القانون" الذي يمارسه الرئيس الجمهوري ترامب.

وقال مدير مركز السياسات بجامعة فرجينيا، لاري ساباتو، "حالة الحزب الديمقراطي سيئة.. إنه بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من التشجيع".

أعداد قياسية

ويبدو أن الناخبين متحمسون جدا؛ إذ صوت في وقت مبكر أكثر من 3 ملايين ناخب في فرجينيا ونيويورك ونيوجيرسي، وتجاوزت الأعداد في كل ولاية إجمالي ما سجلته قبل 4 سنوات بكثير.

وقال مجلس الانتخابات في مدينة نيويورك إن 735 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الآن، أي أكثر من 4 أمثال العدد في عام 2021.

ومن المؤكد أن نتائج اليوم الثلاثاء ستكشف نوعا ما عن آراء الناخبين الأميركيين، لكن انتخابات التجديد النصفي لا يزال أمامها عام كامل، وهي فترة طويلة في عهد ترامب المتقلب.

وبالنسبة للديمقراطيين، يوفر المرشحون اليوم الثلاثاء فرصة لتقييم أساليب الحزبين المختلفة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، كين مارتن، في مقابلة مع رويترز "سواء كان ذلك في مدينة نيويورك أو فرجينيا أو نيوجيرسي، بصراحة يركز المرشحون الديمقراطيون في جميع أنحاء البلاد على الاقتصاد والقدرة على تحمل التكاليف وعلى القضايا التي تثير القلق حاليا في هذا البلد".

وبالنسبة للجمهوريين، ستختبر انتخابات اليوم الثلاثاء ما إذا كان الناخبون الذين أيدوا ترامب في عام 2024 سيستمرون في الحضور عندما لا يكون هو نفسه على بطاقة الاقتراع.

ممداني: على وشك أن نصنع التاريخ

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الأوفر حظا في نيويورك هو زهران ممداني المعارض الشرس لدونالد ترامب، وهو مسلم من أصل هندي يبلغ 34 عاما وينتمي للجناح اليساري للحزب الديمقراطي.

وجدد الرئيس الأميركي هجومه على ممداني، داعيا الناخبين اليهود إلى التصويت ضده، ووصفه بأنه "يكره اليهود"، وفق منشور على منصة تروث سوشيال.

وكتب الرئيس الأميركي "أي شخص يهودي يصوّت لزهران ممداني … هو شخص غبي!"، مضيفا أن ممداني المعروف بدفاعه القوي عن القضية الفلسطينية "يكره اليهود".

وكان ممداني دائما هدفا للهجمات بسبب مواقفه من سياسات الحكومة الإسرائيلية والحرب في غزة، لكنه لم يتراجع عنها، مؤكدا في الوقت نفسه خلال حملته رفضه القاطع لمعاداة السامية وسعيه لطمأنة المجتمع اليهودي.

ومنذ أشهر، تُظهر استطلاعات الرأي تقدّم ممداني في نوايا التصويت، وقد بيّن استفتاء حديث تقدم هذا المرشّح بما بين 4.5 و16 نقطة على أندرو كومو الذي يخوض الانتخابات كمرشح مستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية لحزبه أمام ممداني.

أما مرشح الحزب الجمهوري كورتس سليوا (71 عاما) الذي جاء ثالثا في الاستطلاعات، فلديه ماض لافت فهو كثير الظهور في الإعلام ومؤسس مجموعة "الملائكة الحارسة" التطوعية ومحب للقطط.

وقال دونالد ترامب إن "التصويت لكورتس سليوا يعني التصويت لممداني".

وأدلى ممداني بصوته برفقة زوجته راما دوجي في مركز اقتراع داخل مبنى بلدي في حي أستوريا الشعبي في كوينز، معقله الانتخابي.

وقال أمام الصحفيين "نحن على وشك أن نصنع التاريخ (…) وأن نودّع سياسة الماضي".