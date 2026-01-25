 إيران تكشف النقاب عن جدارية بوسط طهران تحذر من الرد إذا شنت أمريكا ضربة عسكرية - بوابة الشروق
الأحد 25 يناير 2026 5:13 م القاهرة
إيران تكشف النقاب عن جدارية بوسط طهران تحذر من الرد إذا شنت أمريكا ضربة عسكرية

دبي - (أ ب)
نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 4:25 م | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 4:25 م

كشفت إيران النقاب، اليوم الأحد، عن جدارية جديدة في ساحة حيوية بوسط طهران، تحمل تحذيرا مباشرا للولايات المتحدة بعدم محاولة شن ضربة عسكرية على البلاد.

وتظهر على الجدارية - التي تم رسمها على سطح حاملة طائرات - العديد من الطائرات المتضررة إلى جانب شعار: "من يزرع الريح يحصد العاصفة".

ويأتي الكشف عن الجدارية في ساحة الثورة بوسط طهران، بالتزامن مع تحرك حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" وثلاث مدمرات مرافقة لها، نحو المنطقة.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نقل السفن يتم "احتياطا" في حال قرر اتخاذ إجراء عسكري.

