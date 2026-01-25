سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اندلعت معارك عنيفة في عدد من المحاور في منطقة النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، المتاخمة للحدود الإثيوبية.

وبحسب موقع «راديو دبنقا» السوداني، شنّت قوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية – شمال، بقيادة جوزيف توكا، هجوماً على منطقتي ملكن والسلك بجنوب إقليم النيل الأزرق صباح اليوم.

وقالت مصادر ميدانية، إن القوات المسلحة صدّت هجوماً واسعاً على المنطقتين، فيما اعتبر خبراء أن الهجوم محاولة لفتح جبهة جديدة في النيل الأزرق يجري الإعداد لها منذ فترة.

واستبعد الخبراء إمكانية السيطرة على الإقليم، وتوقعوا أن يكون الهجوم محاولة لتشتيت تركيز الجيش في جبهة كردفان.

وتسيطر قوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية – شمال، بقيادة جوزيف توكا، على مناطق في جنوب النيل الأزرق المتاخمة لإثيوبيا وجنوب السودان.

وكانت القوات المسلحة قد عززت وجودها في ولاية النيل الأزرق خلال يناير الجاري تحسبا لأي هجمات.

ونشر محللون صوراً بالأقمار الاصطناعية رجّحوا أنها لمعسكر تدريب تابع لقوات الدعم السريع في إثيوبيا بالقرب من حدود إقليم النيل الأزرق.

وأشاروا إلى نقل مركبات تقنية ومعدات عسكرية من أرض الصومال إلى مدينة ديري داوا الإثيوبية في نوفمبر 2025، ثم جرى نقلها لاحقاً إلى مدينة أصوصا بإقليم بني شنقول–قومز الإثيوبي، بالقرب من الحدود مع السودان.

غير أن محللين آخرين استبعدوا قيام إثيوبيا بمثل هذه الأنشطة في هذه المنطقة الحساسة التي تضم سد النهضة.

ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، ظلت منطقة النيل الأزرق محور اهتمام كبير لطرفي القتال نظرا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.

وتعتبر المنطقة حلقة وصل مهمة للإمدادات كما أن السيطرة عليها تؤثر بشكل مباشر على عدد من المدن والمناطق المحيطة خصوصا مدينة الدمازين.

وتعتبر المنطقة واحدة من أغنى المناطق بالبلاد وتضم مشاريع زراعية وإنتاجية شاسعة المساحة، وتعتبر موطنا لأكبر الغابات في السودان حيث تشكل أكثر من 60 بالمئة من مساحات غابات البلاد.

وتضم المنطقة خزان الروصيرص الذي يسهم بنحو 40 في المئة من الإمداد الكهربائي في البلاد.