واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السخرية من الشائعات الأخيرة التي ترددت مؤخرًا حول مقتله، وذلك في مقطع فيديو مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

ونشر نتنياهو مقطع فيديو، يظهر فيه مع السفير الأمريكي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما يقول هاكابي - ضاحكًا: «أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن آتي وأتأكد من أنك بخير»، وذلك في إشارة لما تردد من شائعات مؤخرًا.

ورد نتنياهو على هاكابي قائلًا - بسخرية: «نعم يا مايك، أنا على قيد الحياة»، بعدها قاول هاكابي: «الرئيس ترامب أراد التأكد من ذلك لأنكما تتوافقان بشكل جيد للغاية».

وزاد نتنياهو في سخريته مما أثير بشأنه وهو يقول: «نحن نتصافح بخمسة أصابع في كل يد»، في إشارة إلى الادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن مقاطع الفيديو الأخيرة التي ظهر فيها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لأنها أظهرت يد نتنياهو بـ6 أصابع.

بعدها، أخرج نتنياهو بطاقة قال إنها قائمة بأسماء كبار القادة الإيرانيين الذين تستهدفهم إسرائيل. وقال: «اليوم محوتُ اسمين من البطاقة»، في إشارة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، اللذين قُتلا خلال الليل.

يقول نتنياهو: «ما يفعله الرئيس والقوات الأمريكية أمر لا يصدق، ونحن فخورون جدًا بالوقوف جنبًا إلى جنب معهم، والتخلص من هؤلاء المجانين الذين يرغبون في تطوير أسلحة نووية ووسائل إيصالها إلى كل مدينة أمريكية بعد القضاء على إسرائيل.. لن يفعلوا ذلك. سنقضي عليهم تمامًا».