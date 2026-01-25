السكة الحديد تتيح الحجز على خدمة بريميم خلال شبابيك التذاكر

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الحجز على الخدمة الجديدة (نوم / VIP PREMIUM) بين (القاهرة / أسوان) والعكس، من خلال شبابيك التذاكر، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين مستوى الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد من جمهور الركاب علي رحلات الوجه القبلي.

ويأتي قرار الهيئة -وفقا لبيان وزارة النقل اليوم- بعدما تم الإعلان عن تشغيل عدد 2 قطار بعربات ( نوم / Premium ) اعتبارا من يوم السبت الموافق 7 / 2 / 2026، حيث تقرر تشغيل قطار 1090 بعربات مختلطة (نوم / VIP PREMIUM ) من القاهرة إلى أسوان، على أن يعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22.40 ويصل لمحطة أسوان الساعة 10.10 صباح اليوم التالي.

ومن المقرر أيضا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 / 2 / 2026 تشغيل قطار 1091 بعربات مختلطة (نوم / VIP PREMIUM ) من أسوان إلى القاهرة، على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 16.50 ويصل لمحطة القاهرة الساعة 04.50 صباح اليوم التالي.