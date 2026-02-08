«الدلتا للسكر» تتكبد خسائر 346 مليون جنيه بسبب إغراق السوق المحلي بالسكر المستورد

تحولت القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر خلال العام المالي 2025 إلى الخسارة، في ظل استمرار تراجع أسعار السكر في السوق المحلي نتيجة زيادة المعروض.

وحققت شركة الدلتا للسكر صافي خسائر بـ 346 مليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بصافي أرباح بلغ 1.26 مليار جنيه خلال عام 2024.

وبلغت إيرادات الشركة نحو 7.7 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة قدرها 65% مقارنة بعام 2024، الذي سجلت فيه إيرادات بـ 4.7 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أن الخسائر جاءت تحت ضغط الانخفاض المستمر في أسعار بيع السكر بالسوق المحلي، نتيجة دخول كميات كبيرة من السكر الخام المستورد بأسعار أقل وتكلفة توريد منخفضة.

ويعاني السوق المصري خلال الفترة الأخيرة من انخفاضات حادة في أسعار السكر، نتيجة زيادة عمليات الاستيراد، وذلك على الرغم من قرار وزارة الاستثمار رقم 255 الصادر في 13 نوفمبر 2025 بحظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر، وهو ما أدى إلى تكوين فائض في المعروض يُقدَّر بنحو مليون طن.

وتراجعت أسعار السكر المحلي إلى مستوى 22 ألف جنيه للطن، وهو مستوى أقل من تكلفة الإنتاج لمصانع السكر المحلية، التي تصل إلى نحو 31 ألف جنيه للطن.

وأشارت الشركة، إلى أن من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في تكبد الخسائر إعادة تقييم مخزونات المواسم السابقة بأسعار أقل من التكلفة، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة الأعباء التمويلية نتيجة ارتفاع أرصدة السحب على المكشوف.

وفي محاولة لدعم شركات السكر المحلية، تتجه الحكومة إلى تشجيع التصدير، حيث تم فتح باب تصدير السكر لأول مرة منذ 3 سنوات بعد توقف استمر للفترة نفسها.