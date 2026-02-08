الزمالك يُعقد حسابات تأهله في الكونفدرالية بهزيمة أولى أمام زيسكو

تلقى فريق الزمالك الهزيمة الأولى في مشواره بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعدما تغلب عليه زيسكو الزامبي 1-0 اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.

وسجل أمين حيفر هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 61، بينما قدم الأبيض شوط ثانٍ أفضل من الأول الذي ظهر به بأداء هادئ دون خطورة حقيقية.

وكانت أخطر محاولات زيسكو في الشوط الأول في الدقيقة 42 من رأسية موتوشي غير المراقب أمام المرمى مباشرة لكنها مرت عالية.

وفي بداية الشوط الثاني واصل الزمالك في أول الدقائق نفس الإيقاع الهادئ، دون شراسة هجومية، كما فشل في الوصول إلى مناطق الخطورة، من خلال بطء شديد في التحضير ونقل الهجمات.

وفي الدقيقة 57 جاء أول جرس إنذار بهدف سجله الفريق الزامبي، لكنه ألغي بسبب راية التسلل، بعد عرضية أمام المرمى دون رقابة، تابعها لاعب زيسكو في الشباك.

وبعد 4 دقائق استغل مهاجم زيسكو انزلاق من أحمد خضري الظهير الأيسر ليسقط ويحتسب الحكم ركلة جزاء، منها سجل حيفر الهدف الوحيد بالدقيقة 63.

بعد الهدف تحول الزمالك للهجوم بشكل شرس، حيث أضاع العديد من الفرص عن طريق الثنائي الهجومي عُدي الدباغ وناصر منسي، بالإضافة إلى رأسية في آخر الدقائق من حسام عبدالمجيد اصطدمت بالعارضة.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز الثاني، أما زيسكو الذي حقق أول انتصاراته وأول نقاط على الإطلاق في المجموعة فقد وصل بـ 3 نقاط ويظل في المركز الأخير.