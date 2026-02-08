كايزر تشيفز يهزم المصري ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية

حسم فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه المهم على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة).

وتقدم كايزر تشيفز في الدقيقة 39 عن طريق فلافيو سيلفا، قبل أن ينجح عبد الرحيم دغموم في إدراك التعادل للمصري عند الدقيقة 57، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية.

ولم ينتظر الفريق الجنوب أفريقي طويلًا، حيث سجل إدن مكارثي هدف الفوز في الدقيقة 60، ليمنح كايزر تشيفز ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 10 نقاط، ليقترب بشكل كبير التأهل رسميًا إلى الدور المقبل من البطولة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 7 نقاط في المركز الثالث، لتتعقد حساباته في المنافسة على بطاقة التأهل، بينما واصل كايزر تشيفز عروضه القوية في المجموعة ليتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، ثم الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويأتي زيسكو في المركز الأخير بثلاث نقاط.