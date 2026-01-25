مستوطنون يعتدون ضربا على طفل فلسطيني ويحاولون دهس آخرين جنوبي الضفة

• بينما هاجم مستوطنون آخرون مزارعين فلسطينيين ومنزلًا شمالي الضفة

أصيب طفل فلسطيني، الأحد، برضوض جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب، في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما هاجم مستوطنون آخرون مزارعين ومنزلًا شمالي الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الطفل صلاح إسماعيل الهدرة، تعرض لاعتداء بالضرب من مستوطنين في خربة "رجوم اعلي" بمسافر يطا، ونُقل إلى مستشفى يطا الحكومي، جراء إصابته برضوض وجروح مختلفة.

وبينت الوكالة أن مستوطنًا حاول دهس عدد من الأطفال الفلسطينيين بمركبته في "خربة الحلاوة" المجاورة، فيما طارد آخرون أطفالا أثناء تواجدهم ورعيهم لأغنامهم في المنطقة.

وفي نابلس شمالي الضفة، هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في بلدة عقربا جنوب المدينة، ورشقوا منزلا بالحجارة في بلدة دوما القريبة.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن مستوطنين هاجموا مزارعين في منطقة محفوريا ببلدة عقربا، خلال فلاحتهم أراضيهم، فيما هاجم آخرون منزل الفلسطيني منذر شريدة، في منطقة الشجرة بأراضي دوما، ما أدى لإلحاق أضرار في نوافذ المنزل.

ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

وخلال عام 2025، ارتكب المستوطنون 4 آلاف و723 اعتداء، ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينيا، وتهجير 13 تجمعا بدويا تضم ألفا و90 شخصا، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية).

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، تكثف إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها من ارتكاب جرائم بالضفة الغربية، تشمل قتل وهدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسع استيطاني.

وتمهد هذه الجرائم، بحسب تحذيرات الفلسطينيين، لضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها، ما سيعني نهاية إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.