ثمّنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، المرسوم الملكي البلجيكي القاضي بحظر توقّف وعبور طائرات تنقل معدات عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي؛ تستخدم ضدّ الشعب الفلسطيني.

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد، أنَّ هذا المرسوم يأتي التزاماً بالقانون الدولي، وانسجاماً مع قيم الحقوق والعدالة الإنسانية التي تنتهكها يومياً حكومة الاحتلال الفاشية بحق أرض فلسطين وشعبها ومقدساتها.

ودعت «كل الدول إلى فرض حظر شامل على تزويد الاحتلال بالأسلحة التي يستخدمها في عدوانه المستمر ضدّ الأبرياء والمدنيين العُزّل من أبناء شعب فلسطين، والتحرّك الفاعل نحو عزل هذا الكيان المجرم ومقاطعته سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، وتفعيل كل أطر محاكمته على جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية».

وأمس السبت، أفادت المتحدثة باسم الخارجية البلجيكية، بصدور مرسوم ملكي يحظر توقف وعبور طائرات تنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل، التزاما بالقانون الدولي.

وأوضحت المتحدثة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن بلادها حظرت تصدير ونقل الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في فلسطين، قائلة إن بلجيكا تفعل كل ما في وسعها لتجنب المساهمة في تفاقم الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتفرض العديد من دول العالم، بما فيها دول أوروبية، قيودا على نقل السلاح والعتاد العسكري إلى إسرائيل.

ومن الدول التي تفرض قيودا على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، أعضاء مجموعة لاهاي (تكتل دولي لمحاسبة إسرائيل) التي تعهد أعضاؤها المؤسسون بمنع السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في موانئهم، وكذلك إسبانيا، وتركيا.

وتضم مجموعة لاهاي كل من: جنوب إفريقيا والسنغال وماليزيا وناميبيا وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وجزر بليز.