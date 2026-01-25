تقرير: مخرج رئيسي كان مغلقا وقت حريق الحانة السويسرية في ليلة رأس السنة

أفادت صحيفة نويه تسوريشر تسايتونج السويسرية، اليوم الأحد، بأن مخرجا رئيسيا كان مغلقا ليلة الحريق المدمر الذي أودى بحياة 40 شخصا في حانة سويسرية خلال احتفالات العام الجديد.

وقالت الصحيفة، إن الباب في الطابق الأرضي من الحانة في منتجع كران- مونتانا كان من المفترض أن يتيح للرواد مغادرة المبنى في حال حدوث أمر طارئ، ولكنه كان مغلقا ليلة وقوع الحريق.

ووفقا للتحقيقات الجارية، فإن الألعاب النارية أضرمت النيران في عازل الصوت الأسفنجي في السقف خلال احتفالات العام الجديد، مما أدى لانتشار ألسنة اللهب سريعا.

ولقى 40 شخصا حتفهم، بينهم عدد كبير من القصر. وأصيب 116 شخصا، بينهم 80 شخصا يعانون من حروق خطيرة، بعضهم سيتطلب أشهر أو أعوام ليشفى منها.