عبرت السوبرانو المصرية العالمية شيرين أحمد طارق، عن سعادتها البالغة لتواجدها في مصر، مشددة أنها لا تزال تحت تأثير لحظة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلة: «أشعر أنني لم أستوعب الأمر حتى الآن، لا أصدق أن هذا حدث فعليًا».

ووصفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مشاعر وقوفها على المسرح، مؤكدة أنها كانت «حاضرة كليًا»، وشعرت بكل «الدفء والحب الكبير من البلد كلها، وكأنها حكاية كبيرة ورائعة».

وتحدثت عن كواليس الاستعدادات للحفل، مشيرة إلى التعاون مع الموسيقار الرائع هشام نزيه والفنانين المشاركين للوصول إلى أفضل طريقة لـ «سرد الحكاية ونقل المشاعر الفياضة» من خلال الموسيقى والصوت.

وأوضحت أن دورها في مسرح برودواي يتمثل في «الممثلة التي تغني»، أما في حفل المتحف، كانت المهمة مختلفة، قائلة: «أردت أن أجد صوتي الحقيقي الذي يمثل مصر فعليًا، وكان حدثا مهما جدًا بالنسبة لي، وكنت متحمسة للغاية».

وتابعت: «أنا الآن في أسوان أستمتع بكل هذا التاريخ والجمال المحيط، ثم سأعود إلى الإسكندرية للجلوس مع عائلتي»، مضيفة: «شعرت بحب كبير جدًا وكل هذا الدعم الذي وجدته من أبناء وطني المصريين، أنا فخورة جدًا بهم، وفخورة بانتمائي إلى هذا الشعب».

وأشارت إلى أنها لم تزر الإسكندرية منذ سنوات طويلة للغاية بسبب انشغالها، مشددة أن «لدي عائلة كبيرة وأصدقاء هناك، وسعيدة جدًا أنني سأعود للتواصل معهم».

وردت على الشائعات التي تناولت حياتها الخاصة مؤخرًا، معلقة: «استمعت إلى كل هذه الشائعات المجنونة، وفي الحقيقة نضحك أنا وزوجي بشأنها، فأنا سعيدة جدًا بزواجي وزوجي رجل محترم جدًا، الأمر أغضبني قليلا؛ لأنه شكل غمامة على هذا الفرح الكبير».

وكشفت عن طموحاتها الفنية المستقبلية في مصر، مشددة أنها تمثل «داليدا» فعليا وتريد أن تغني مثلها في المسرح والتلفزيون في مصر، كما تحلم بنقل تجربة المسرح الغنائي من برودواي إلى القاهرة.

واختتمت موجهة رسالة إلى مصر والمصريين، قائلة: «أنا فخورة جدًا بأنني مصرية.. شكرًا على ترحيبكم بي في وطني، سعيدة جدًا بوجودي هنا».