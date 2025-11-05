استعاد النجم المصري محمد صلاح بريقه من جديد، بعدما قاد فريقه ليفربول لتحقيق فوز ثمين على حساب ريال مدريد، في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد لموسم 2025-2026.

ووفقًا لموقع "سكواكا" المتخصص في الإحصاءات، واصل صلاح تألقه المعتاد أمام أندية العاصمة الإسبانية، بعدما أكمل أكثر من 5 مراوغات ناجحة في ثلاث مباريات بدوري الأبطال منذ عام 2020:

أمام أتلتيكو مدريد (2020)

أمام أتلتيكو مدريد (2021)

أمام ريال مدريد (2025)

وأضاف الموقع في تقريره: "يبدو أن صلاح يحتفظ بأفضل عروضه الأوروبية عندما يواجه أندية مدريد!"

أما موقع "ليفربول إيكو" فقد منح النجم المصري تقييمًا جيدًا (7/10) عن أدائه أمام ريال مدريد، مشيرًا إلى أن المواجهة لم تكن سهلة أمام المدافع كاريراس، إلا أن صلاح واصل محاولاته بلا توقف، وظل يشكل تهديدًا مستمرًا كلما كانت الكرة بين قدميه.

وفي إنجاز شخصي جديد، كشف الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن هذه المباراة كانت رقم 200 لمحمد صلاح على ملعب آنفيلد منذ انضمامه إلى صفوف الريدز في صيف 2017، في دلالة واضحة على استمراريته وتأثيره الكبير داخل الفريق عبر المواسم الماضية.