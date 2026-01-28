كومو يعبر فيورنتينا بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

تغلب نادي كومو على مضيفه فيورنتينا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، لحساب الدور ثمن النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

المباراة التي أُقيمت على ملعب أرتيميو فرانتشي، جاءت أحداثها جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من كومو، خصوصًا في الشوط الثاني.

وتمكن فريق فيورنتينا من التقدم في النتيجة بالدقيقة السابعة عن طريق اللاعب، روبرتو بيكولي، إلا أن فريق كومو نجح في إدراك التعادل سريعًا، وتحديدًا في الدقيقة 20، عن طريق اللاعب، سيرجي روبيرتو.

ونجح نيكو باز من تسجيل الهدف الثاني لكومو، في الدقيقة 61، قبل أن يسجل المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا الهدف ثالث في الدقيقة 91.

وبتلك النتيجة، يتأهل كومو لمواجهة نابولي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعدما نجح الأخير في عبور كالياري بركلات الترجيح بنتيجة 9-8، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي.