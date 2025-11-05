قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تستعد خلال الأيام المقبلة، للتوقيع على شراكة استثمارية بين القاهرة والدوحة، لتنمية منطقتي سملا، وعلم الروم بمحافظة مرسى مطروح، في الساحل الشمالي الغربي لمصر.



وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منطقة الساحل الشمالي، لمردودها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها بنفس نمط صفقة رأس الحكمة وغيرها من المشاريع الاستثمارية العقارية السياحية بالمنطقة.



وأوضح أن تفاصيل الصفقة ستعلن خلال الأيام القادمة، مشددًا على أنها تمثّل شهادة ثقة جديدة في للاقتصاد المصري، وتؤكد سعى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.



وأكد أهمية هذه المشروعا تالكبرى والاستثمارات الأجنبية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى عوائدها الإيجابية من توفير العملة الصعبة، وفرص العمل، وتحقيق النهضة في قطاعي العقارات والسياحة، من خلال تطوير منطقة الساحل الشمالي الجاذبة للسياح.



يذكر أن هذه الصفقة تم الإعلان عنها في إطار القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، التي عقدت أمس الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قادة ووزراء ورؤساء تنفيذيين من أكثر من 200 دولة ومنظمة عضو، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.