الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات

عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها قبل انتهاء تعاملات اليوم الثلاثاء، لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 6ر0% ليتأرجح بالقرب من مستواه القياسي الذي سجله في أواخر ديسمبر. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 482 نقطة أو بنسبة 1% بعد وصوله إلى مستوى قياسي جديد أمس. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر0% بحلول الساعة الثالثة ودقيقة واحدة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تحركات ملحوظة.

ارتفع سهم إمبراطورية التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا أمازون بنسبة 7ر3%. وتعد أمازون من أغلى الشركات في العالم، وقد ساهمت قيمتها السوقية الضخمة في تعويض الخسائر في قطاعات أخرى من السوق، بما في ذلك خسارة آبل للإلكترونيات بنسبة 7ر1%.

كما ارتفع سهم مايكرون تكنولوجي لأشباه الموصلات بنسبة 8ر8%، مما ساهم أيضاً في انتعاش السوق.

أما سهم إنفيديا للرقائق الإلكترونية التي غالباً ما تكون المحرك الأكبر لاتجاه السوق، فقد تذبذب خلال اليوم، وسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2ر0% مؤخرا.

وارتفع سهم سانديسك لأقراص تخزين البيانات بنسبة 8ر25% مسجلا أكبر مكسب في السوق. وقفزت قيمة السهم بأكثر من 800% منذ انفصال الشركة عن ويسترن ديجيتال في فبراير/شباط الماضي. وقد كان الذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على أجهزة تخزين البيانات هما المحرك الرئيسي لهذه المكاسب. في المقابل، ارتفع سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 2ر17%.

وتحظى شركات التكنولوجيا، وخاصة تلك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بمتابعة دقيقة هذا الأسبوع خلال معرض الإلكترونيات السنوي سي.إي.إس في لاس فيجاس.

وقد ساهمت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي في دفع السوق بشكل عام نحو تحقيق سلسلة من الأرقام القياسية في عام 2025. وسيترقب المستثمرون أي تحديثات من الشركات قد تلقي مزيدا من الضوء على استثماراتها الضخمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 2% إلى 13ر57 دولارا للبرميل، متراجعا عن مكاسب حادة حققها أمس عندما تفاعل السوق مع اعتقال القوات الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في غارة مطلع الأسبوع الحالي. كما انخفض سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 7ر1% إلى 70ر60 دولارا للبرميل.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في السوق. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 18ر4% من 15ر4% في وقت متأخر من يوم أمس. كما ارتفع عائد سندات الخزانة أجل عامين، والذي يتأثر بشكل أكبر بتوقعات قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى 48ر3% من 45ر3% أمس.