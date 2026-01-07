المنسق الإعلامي للمنتخب: حسام حسن لم يخطئ بحق جماهير المغرب

أكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، جاهزية «الفراعنة» لمواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى صعوبة المباراة، في ظل قوة المنافس، لكنه شدد في الوقت ذاته على إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة.

وأوضح مراد في مداخلة ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المغربية، نافيًا ما تردد بشأن وجود أي إساءة أو استهداف خلال احتفالات المنتخب عقب مباراة بنين.

وشدد المنسق الإعلامي قائلًا: «حسام حسن لم يخطئ بحق جماهير المغرب على الإطلاق، ويكن لهم كل الاحترام. الاحتفال بعد مباراة بنين كان مع جميع الجماهير الموجودة في المدرجات، سواء المصرية أو المغربية، دون توجيه أي إساءة لأحد، خاصة أن الجماهير المغربية دعمت المنتخب المصري منذ اليوم الأول للبطولة».

وبخصوص الجدل المثار حول تصريحات محمد صلاح، أكد مراد أن بعض التصريحات يتم تداولها أحيانًا دون تدقيق أو تأكيد، موضحًا أن قائد المنتخب يحرص دائمًا على دعم الفريق ورفع الضغوط عن اللاعبين الشباب، دون التقليل من أي زميل، فضلًا عن إيمانه بأهمية التقدم خطوة بخطوة في البطولة قبل الحديث عن التتويج.

واختتم مراد تصريحاته بالإشارة إلى أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز محمود حسن تريزيجيه ومهند لاشين، للحاق بمواجهة كوت ديفوار المرتقبة في الدور ربع النهائي من البطولة.