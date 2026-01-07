روسيا: مقتل شخصين قرب الحدود الأوكرانية في هجمات بطائرات مسيرة

لقى شخصان على الأقل حتفهما في هجمات أوكرانية في غربي روسيا، منها هجمات قرب الحدود مع أوكرانيا، في حين أفادت موسكو بأنها اعترضت أكثر من 100 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة الاثنين - الثلاثاء.

وأفاد حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق تليجرام، بوفاة الشخصين في المنطقة، حيث استهدفت الهجمات مناطق قرب الحدود مع أوكرانيا مساء أمس الاثنين.

وفي مكان آخر، أعلن حاكم منطقة ليبيتسك، إيجور أرتامونوف، اندلاع حريق في مصنع في أوسمان جراء هجوم بطائرات مسيرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن مصادر استخباراتية، بأن جهاز المخابرات الأوكراني نجح في مهاجمة ترسانة صواريخ ومدفعية في منطقة كوستروما شمال شرقي موسكو، ومستودع نفط في منطقة ليبيتسك.

وبحسب قناة تليجرام الخاصة بسيرجي سيتنيكوف حاكم الإقليم، تم تدمير عدة مسيرات أوكرانية في سماء إقليم كوستروما في منطقة نيا.

وتسبب الحطام المتساقط في نشوب حريق في إحدى الوحدات العسكرية وتم إخماده لاحقا. وتضررت ألواح النوافذ في بعض المباني.

وأفادت قنوات روسية، على تطبيق تليجرام، نقلا عن شهود عيان، أيضا بوقوع انفجارات في عدة مناطق أخرى من البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية اعترضت 129 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، أغلبها فوق مناطق بريانسك وبيلجورود وياروسلافل.