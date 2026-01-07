 زيلينسكي: الصراع بشأن الأراضي لا يزال قائما رغم التقدم في محادثات باريس - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يناير 2026 12:04 ص القاهرة
زيلينسكي: الصراع بشأن الأراضي لا يزال قائما رغم التقدم في محادثات باريس

باريس - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 11:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 11:50 م

على الرغم من التقدم في محادثات الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا والتي عقدت في باريس اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا تزال هناك قضايا لم تحل.

وقال زيلينسكي، بعد اجتماع داعمي أوكرانيا في باريس، إن القضايا الخاصة بالأراضي لم يتم حلها بنسبة 100%.

وأضاف أنه يتعين على المفاوضين الأوكرانيين البقاء على الأرض والاستمرار في المحادثات.

وفي أعقاب اجتماع ما يسمى بتحالف الراغبين، قال زيلينسكي، إن هناك وضوحا أكبر الآن حول المساهمات التي يمكن أن تقدمها الدول.

وأضاف زيلينسكي، أن التحالف لا يزال يريد العمل على الضمانات الأمنية، ويجب أن تكون الالتزامات ملزمة قانونيا.

وأعرب زيلينسكي، عن امتنانه لاستعداد الولايات المتحدة للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار.

وقال إن ردع روسيا عن المزيد من العدوان هو جزء مهم من حماية أوكرانيا.

ويتركز الخلاف بشأن الأراضي على ما إذا كانت أوكرانيا ستسحب قواتها بالكامل من منطقتي دونيتسك ولوهانسك في الشرق، كما تطالب موسكو.

وتحث الولايات المتحدة، كييف على سحب قواتها، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق السلام مع روسيا بطريقة أخرى، بينما ترفض أوكرانيا ذلك.

وقد أعلنت موسكو، مؤخرا أنها ستحتل هذه الأراضي عسكريا على أية حال.

