 ترامب يطالب الجمهوريين بالتحلي بالمرونة بشأن قيود الإجهاض للحصول على صفقة رعاية صحية - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يناير 2026 12:05 ص القاهرة
ترامب يطالب الجمهوريين بالتحلي بالمرونة بشأن قيود الإجهاض للحصول على صفقة رعاية صحية

واشنطن - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 11:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 11:42 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يريد أن يتوصل الجمهوريون إلى اتفاق بشأن المساعدة في تأمين الرعاية الصحية من خلال الاستعداد للتحلي بالمرونة بشأن "تعديل هايد" الذي يرجع إلى 50 عاما ويمنع إنفاق الأموال الاتحادية على خدمات الإجهاض.

وقال ترامب، للجمهوريين في مجلس النواب أثناء اجتماعهم في واشنطن في اجتماع حزبي لافتتاح عام انتخابات التجديد النصفي: "يجب أن تكونوا مرنين قليلا" فيما يتعلق بتعديل هايد".. يجب أن تكونوا مرنين قليلا. يجب أن تصلوا إلى شيء ما.. يجب أن تستخدموا البراعة".

وبهذا الاقتراح، يطلب ترامب، الذي كان يدعم حقوق الإجهاض قبل دخوله عالم السياسة في عام 2015، من المحافظين التخلي عن العقيدة الجمهورية المستمرة منذ عقود بشأن الإجهاض وسياسة الإنفاق أو على الأقل تخفيفها.

ومع استمرار المفاوضات في الكابيتول هيل، يضغط بعض الديمقراطيين لإنهاء قيود هايد كجزء من أي اتفاقيات جديدة بشأن إعانات الرعاية الصحية.

