جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي وجنوبي قطاع غزة

نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، سلسلة عمليات نسف داخل مناطق انتشاره شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي نفذ مساءً عمليات نسف وتدمير لمبان ومنشآت في مناطق يسيطر عليها شرقي بلدة جباليا (شمال).

وأوضح الشهود أن أصوات الانفجارات الناجمة عن عمليات النسف سمع صداها بأنحاء عدة شمالي القطاع، بينما شوهدت أعمدة الدخان ترتفع من المناطق التي وقعت فيها الانفجارات.

وفي جنوبي القطاع، أفاد شهود بسماع أصوات انفجارات ناتجة عن عمليات نسف بمناطق شرقي مدينة خان يونس يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، في حين أطلقت الآليات العسكرية نيران أسلحتها تجاه منازل المواطنين في المنطقة.

ولم يعرف ما إذا كانت الانفجارات وإطلاق النار قد خلفت ضحايا أو مصابين في صفوف الفلسطينيين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قتل الجيش الإسرائيلي، طفلا فلسطينيا، بقصف شرقي خان يونس، في منطقة انسحب منها الجيش بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في خروقاته اليومية للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وتجاوزت حصيلتها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.