مجلس الأعمال الإماراتي الهندي يطلق برنامج 2026 لدعم التعاون الاستراتيجي

أطلق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي برنامج 2026 لدعم التعاون الاستراتيجي مع الهند، ويرتكز البرنامج على الزخم الذي تحقق العام الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس.

وترتكز الخارطة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل بناء المعرفة والتيسير الاستراتيجي والتواصل المباشر حيث تتضمن إعداد سلسلة أوراق بحثية تطبيقية تركز على تكامل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ودور صناديق الثروة السيادية وسلوك المستهلك وسلاسل التوريد إضافة إلى مشاريع مشتركة في القارة الأفريقية.

ويقود المجلس سلسلة من الحوارات والبعثات التجارية المتبادلة بين البلدين لدعم التعاون في قطاعات ذات أولوية تشمل التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المالية والابتكار في الرعاية الصحية بما يسهم في تحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري الثنائي إلى 200 مليار دولار.

وفي إطار أجندته المستقبلية يشارك المجلس بخبراته في القمة العالمية للحكومات 2026 مؤكدا دوره كحلقة وصل بين الرؤية السياسية والتنفيذ الاقتصادي وداعما لمسار شراكة استراتيجية متجددة بين الإمارات والهند.