 العراق: السوداني يدعو إلى التعاون من أجل تثبيت الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية
الجمعة 23 يناير 2026 4:09 ص القاهرة
العراق: السوداني يدعو إلى التعاون من أجل تثبيت الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 يناير 2026 - 3:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يناير 2026 - 3:11 ص

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس، على أهمية الأمن في سوريا بالنسبة للعراق والمنطقة وضرورة التعاون من أجل تثبيت الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية.

وأشاد السوداني ،خلال استقباله اليوم الخميس مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لسوريا توماس باراك، بالشراكة البناءة بين العراق والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وإرساء دعائم التعاون الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ودعم الجهود الثنائية والإقليمية للإزدهار في العراق، بحسب بيان الحكومة العراقية. 

ومن جانبه نقل  باراك إلى رئيس الحكومة العراقية تقدير الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب لجهود الحكومة العراقية في مجال دعم الاستقرار بالمنطقة، وإدارة مواقف العراق خلال هذه المرحلة الحساسة. 

كما أشاد بخطوات الحكومة وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب، وعلى انفتاح العراق على الاستثمارات الدولية، والتأسيس للاعتمادية التبادلية الاقتصادية، ما شكل عاملاً مهماً للاستقرار.

وبحسب البيان جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة والتطورات على الساحة السورية.

 


