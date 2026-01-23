 دافوس: ماسك يعلن اعتزام تسلا طرح روبوتات شبيهة بالبشر بنهاية 2027 - بوابة الشروق
دافوس: ماسك يعلن اعتزام تسلا طرح روبوتات شبيهة بالبشر بنهاية 2027

دافوس - د ب أ
نشر في: الخميس 22 يناير 2026 - 11:54 م | آخر تحديث: الخميس 22 يناير 2026 - 11:58 م

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، اليوم الخميس، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الشركة ستطرح روبوتاتها الشبيهة بالبشر من نوع "أوبتيموس" في السوق بحلول نهاية العام المقبل.

وأشار ماسك إلى أن الروبوتات كانت تؤدي بالفعل مهاما بسيطة في تصنيع السيارات الكهربائية للشركة.

وأوضح ماسك أن شركة تسلا ستبدأ بتسويق أوبتيموس، لكن ذلك لن يحدث إلا حين نكون على ثقة تامة بموثوقيته العالية للغاية، ومستوى أمانه المرتفع جدا، ونطاق وظائفه المرتفع جدا أيضا". وتوقع ماسك قائلا: "يمكنك بشكل أساسي أن تطلب منه القيام بأي شيء ترغب فيه".

وفي دافوس، كرر ماسك توقعه بأن الروبوتات ستفوق البشر عددا، وأنها ستلبي جميع احتياجات الإنسان، بما في ذلك العناية بالأطفال والمسنين والحيوانات الأليفة.

وقد توقع ماسك في السابق أن يصبح أوبتيموس جراحا متميزا.

وتوقع ماسك أن يصبح الذكاء الاصطناعي "أذكى من أي إنسان بحلول نهاية هذا العام، وسأقول في موعد لا يتجاوز العام المقبل".

