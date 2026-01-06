 نقيب المحامين يهنئ البابا تواضروس الثاني وجميع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يناير 2026 11:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

نقيب المحامين يهنئ البابا تواضروس الثاني وجميع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 10:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 10:41 م

تقدم الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص الأمنيات الطيبة وعميق مشاعر المحبة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع الإخوة والأخوات الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وقال علام في نص تهنته: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة للمحامين وكافة المحامين أتقدم بخالص الأمنيات الطيبة وعميق مشاعر المحبة إلى قداستكم وإلى جميع الإخوة والأخوات الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، راجيًا من الله عز وجل أن يعيدها على قداستكم وعلى مصر أقباطًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك