نقيب المحامين يهنئ البابا تواضروس الثاني وجميع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تقدم الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص الأمنيات الطيبة وعميق مشاعر المحبة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع الإخوة والأخوات الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وقال علام في نص تهنته: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة للمحامين وكافة المحامين أتقدم بخالص الأمنيات الطيبة وعميق مشاعر المحبة إلى قداستكم وإلى جميع الإخوة والأخوات الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، راجيًا من الله عز وجل أن يعيدها على قداستكم وعلى مصر أقباطًا.