يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد يوفنتوس بثلاث نقاط ثمينة من خارج ملعبه بالفوز على مضيفه ساسولو بنتيجة 3 / صفر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

أنهى يوفنتوس الشوط الأول متفوقا بهدف ذاتي سجله طارق موهاريموفيتش في الدقيقة 16 بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني، أضاف فابيو ميريتي وجوناثان دافيد الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 62 و63.

حقق يوفنتوس فوزه العاشر في مشواره ببطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف عن روما، خامس الترتيب.

أما ساسولو تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز العاشر، ليتلقى خسارته الثانية مقابل 3 تعادلات في آخر خمس جولات.