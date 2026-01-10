سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، التوقف بشكل مؤقت في آيسلندا خلال رحلته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن غدا الأحد.

وفي الجزيرة الواقعة على بُعد أقل من 300 كيلومتر جنوب شرق جزيرة جرينلاند، سيجري فاديفول محادثات في وقت مبكر من مساء غد مع وزيرة خارجية آيسلندا ثورجيردور كاترين جونارسدوتير.

ويأتي هذا اللقاء على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة بالقوة على جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك.

ومن المرجح أن يتناول لقاء فاديفول مع جونارسدوتير أيضاً مسألة الأمن في منطقة القطب الشمالي.

وكان ترامب، هدّد مراراً بالاستيلاء على جرينلاند بالقوة، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للجزيرة، وإلى التواجد المكثف للسفن الروسية والصينية في المنطقة مؤخراً.

وتثير تصريحات ترامب القلق بشكل خاص لأنه لم يستبعد اللجوء إلى الضغط العسكري والاقتصادي من أجل فرض السيطرة على جرينلاند.

وتغطي طبقة الجليد نحو أربعة أخماس الجزيرة، التي تبلغ مساحتها ستة أضعاف مساحة ألمانيا.

ومن المتوقع أن تلعب تهديدات ترامب تجاه جرينلاند دوراً مهماً أيضاً في محادثات الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن بعد غد الاثنين.

وإلى جانب سياسة الأمن والدفاع عبر الأطلسي، ستتناول المباحثات مواصلة الدعم لأوكرانيا في ظل المشاورات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في الجمهورية السوفيتية السابقة.